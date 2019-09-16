Россиянка Зыкова стала чемпионкой Европы в стрельбе из малокалиберного оружия

ТАСС, 16 сентября. Российская спортсменка Юлия Зыкова стала победительницей чемпионата Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования проходят в итальянской Болонье.

23-летняя россиянка стала первой в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа на расстоянии 50 м. Зыкова набрала 627,8 очка. Второе место заняла немка Эва Рёскен (624,9 балла), третье - венгерка Гитта Байош (624,4). Россиянка Мария Иванова стала 13-й (622,0), Полина Хорошева - 14-й (621,8).

Благодаря этим результатам в командном зачете сборная России в составе Зыковой, Ивановой и Хорошевой также одержала победу в данном упражнении, установив рекорды мира и Европы. В сумме россиянки набрали 1871,6 очка.

Зыкова становилась чемпионкой Европы среди юниоров в стрельбе из малокалиберной винтовки в трех положениях в 2015 году.

Чемпионат Европы завершится 26 сентября.