Двукратный олимпийский чемпион Власов уступил в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе

НУР-СУЛТАН, 16 сентября. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Роман Власов уступил казахстанцу Асхату Дильмухамедову в 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 77 кг. Турнир проходит в Нур-Султане.

Власов не сумел завоевать олимпийскую лицензию на данном турнире, однако еще по две лицензии в данной весовой категории будут разыграны на европейском и мировом квалификационном турнирах. Европейские соревнования пройдут в Будапеште с 19 по 22 марта 2020 года, мировые - с 30 апреля по 3 мая в Софии.

28-летний Власов является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016), двукратным победителем (2011, 2015) и серебряным призером чемпионатов мира (2013), четырехкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2018, 2019) и бронзовым призером европейских первенств (2011).

Чемпионат мира завершится 22 сентября.