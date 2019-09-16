Босниец Пельто назначен главным арбитром на матч группового этапа ЛЕ "Лудогорец" - ЦСКА

ТАСС, 16 сентября. Боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто обслужит встречу первого тура группового этапа Лиги Европы между болгарским "Лудогорцем" и российским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками главного судьи станут Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельо. Резервным арбитром будет Адмир Шехович. Встреча группы Н "Лудогорец" - ЦСКА пройдет 19 сентября в Болгарии, начало - 22:00 мск.

Главным арбитром матча группы С между швейцарским "Базелем" и российским "Краснодаром" будет финн Маттиас Гестраниус, помощниками арбитра станут Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре, резервным арбитром назначен Вилле Невалайнен. Игра "Базель" - "Краснодар" пройдет в Швейцарии 19 сентября, начало - 19:55.

Российская бригада судей во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч "Стандард" (Бельгия) - "Витория" (Гимарайнш, Португалия). Помощниками арбитра будут Роман Усачев и Валерий Данченко, резервный судья - Сергей Лапочкин. Матч пройдет 19 сентября в Бельгии, начало - 19:55.