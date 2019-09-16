Коварж, Виртанен, Бикмуллин и Гордеев признаны лучшими игроками второй недели в КХЛ

ТАСС, 16 сентября. Вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Якуб Коварж признан лучшим голкипером прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список лучших игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Коварж в составе клуба одержал две победы в двух матчах, в одном из которых он не пропустил ни одной шайбы. Голкипер отразил 96,97% бросков и пропустил в среднем 0,96 шайбы за игру. Действующая "сухая" серия Коваржа составляет 103 минуты 45 секунд.

Лучшим защитником признан Ессе Виртанен из челябинского "Трактора", в четырех матчах набравший 3 очка (1 шайба + 2 передачи). Заброшенная шайба в ворота "Куньлуня" (2:1) стала для хоккеиста первой в КХЛ и победной для команды.

Лучшим нападающим стал Рафаэль Бикмуллин из нижнекамского "Нефтехимика". Форвард набрал 5 очков (4+1), а в матче против "Автомобилиста" 22-летний игрок сделал первый хет-трик в карьере, он стал первым хоккеистом в новом сезоне, которому удалось трижды поразить ворота соперника в одном матче.

Лучшим новичком признан 19-летний защитник "Сочи" Михаил Гордеев, в трех гостевых матчах игрок отметился одной заброшенной шайбой.