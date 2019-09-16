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КХЛ

Коварж, Виртанен, Бикмуллин и Гордеев признаны лучшими игроками второй недели в КХЛ

Лучшим новичком лиги признан 19-летний защитник "Сочи" Михаил Гордеев

ТАСС, 16 сентября. Вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Якуб Коварж признан лучшим голкипером прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список лучших игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Коварж в составе клуба одержал две победы в двух матчах, в одном из которых он не пропустил ни одной шайбы. Голкипер отразил 96,97% бросков и пропустил в среднем 0,96 шайбы за игру. Действующая "сухая" серия Коваржа составляет 103 минуты 45 секунд.

Лучшим защитником признан Ессе Виртанен из челябинского "Трактора", в четырех матчах набравший 3 очка (1 шайба + 2 передачи). Заброшенная шайба в ворота "Куньлуня" (2:1) стала для хоккеиста первой в КХЛ и победной для команды.

Лучшим нападающим стал Рафаэль Бикмуллин из нижнекамского "Нефтехимика". Форвард набрал 5 очков (4+1), а в матче против "Автомобилиста" 22-летний игрок сделал первый хет-трик в карьере, он стал первым хоккеистом в новом сезоне, которому удалось трижды поразить ворота соперника в одном матче.

Лучшим новичком признан 19-летний защитник "Сочи" Михаил Гордеев, в трех гостевых матчах игрок отметился одной заброшенной шайбой.

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