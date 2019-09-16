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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Россиянин Замковой вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

Во втором круге турнира в Екатеринбурге спортсмен победил Набиля Мессауди из Бельгии
Андрей Замковой Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Андрей Замковой
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года российский боксер Андрей Замковой победил бельгийца Набиля Мессауди во втором круге чемпионата мира в весовой категории до 69 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В 1/8 финала 32-летний россиянин встретится с канадцем Вьяттом Санфордом, бой состоится во вторник.

В первом круге в весовой категории до 69 кг бельгиец победил представителя Демократической Республики Конго Идрисса Капенга Нсаку. Замковой начал выступление на чемпионате мира со второго раунда.

Замковой является также серебряным призером чемпионата мира в итальянском Милане 2009 года, победителем Универсиады в Казани в 2013 году и шестикратным чемпионом России.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.

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