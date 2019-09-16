Около 700 болельщиков поддержат ЦСКА в гостевом матче футбольной ЛЕ против "Лудогорца"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 700 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА посетят гостевой матч команды в первом туре группового турнира Лиги Европы против болгарского "Лудогорца". Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике армейского клуба Сергей Аксенов.

Матч между "Лудогорцем" и ЦСКА пройдет 19 сентября в Разграде на стадионе "Лудогорец-Арена", вместимость которого составляет 9 тыс. зрителей. Игра начнется в 22:00 мск. Ранее в пресс-службе болгарского клуба ТАСС сообщили, что ожидают приезда около 1000 болельщиков российской команды.

"Клуб просил около 1000 билетов. Но, скорее всего, будет продано около 700 билетов", - сказал Аксенов.

Помимо болгарского клуба, соперниками ЦСКА по группе H в Лиге Европы являются испанский "Эспаньол" (дома - 3 октября, на выезде - 12 декабря) и венгерский "Ференцварош" (дома - 24 октября, на выезде - 7 ноября). Ответную встречу против команды из Разграда армейцы проведут на своем поле 28 ноября.