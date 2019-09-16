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ЧМ по борьбе

Российский борец греко-римского стиля Сурков стал серебряным призером ЧМ в весе до 67 кг

Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября
Артем Сурков EPA-EFE/BALAZS CZAGANY
Описание
Артем Сурков
© EPA-EFE/BALAZS CZAGANY

НУР-СУЛТАН, 16 сентября. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Артем Сурков уступил кубинцу Исмаэлю Борреро Молине в финальном поединке в весовой категории до 67 кг на чемпионате мира. Соревнования проходят в Нур-Султане.

Бронзовыми призерами стали немец Франк Штеблер и серб Мате Немеш. 25-летний Сурков завоевал для сборной России лицензию на Игры в Токио.

Позднее в понедельник россиянин Муса Евлоев в финальном поединке в весовой категории до 97 кг встретится с армянином Артуром Алексаняном.

Сурков является победителем (2018) и двукратным бронзовым призером (2015, 2017) чемпионатов мира, также в его активе две золотые (2017, 2018) и одна бронзовая медаль (2019) чемпионатов Европы, победа на Европейских играх в Баку (2015) и Кубке Европейских наций (2014).
Чемпионат мира завершится 22 сентября.

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