Когуашвили: российские борцы греко-римского стиля обязаны завоевать еще три путевки на ОИ

НУР-СУЛТАН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские борцы греко-римского стиля не будут довольствоваться тремя путевками на Олимпиаду в Токио, завоеванными на чемпионате мира в Нур-Султане, весной будущего года команда обязана получить три недостающие лицензии. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Гоги Когуашвили.
Право на участие в Играх обеспечивают спортсмены, занявшие первые шесть мест на чемпионате мира в каждом олимпийском весе. На турнире в Нур-Султане путевки для сборной России завоевали серебряный призер в весе до 67 кг Артем Сурков, чемпион мира в весе до 97 кг Муса Евлоев и Сергей Емелин, вышедший в финал весовой категории до 60 кг, который пройдет на "Барыс-Арене" 17 сентября. В этот день Емелин станет единственным россиянином, который поборется за медали чемпионата мира.
"Лицензии были для нас самым важным на этом турнире, но взяли мы их только три. Для кого-то и три - мечта, но нас после феерического прошлогоднего выступления на чемпионате мира в Будапеште такой результат не может удовлетворить. Пусть это и особенный чемпионат мира, лицензионный - тут другая мотивация, другая подготовка, другой накал, но для сборной России это не результат. Значит, надо смотреть вперед - мы обязаны добрать лицензии, но делать нам это уже весной", - рассказал Когуашвили.
Комментируя неудачное выступление лидера сборной, двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова, проигравшего в 1/8 финала весовой категории до 77 кг казахстанцу Асхату Дилмухамедову со счетом 0:3, Когуашвили отметил: "Думаю, что тем, кто начнет сомневаться в силах Власова, стоит пересмотреть его схватку с казахстанцем. Власов был готов как никогда, он есть и будет, и он еще себя покажет. Но Власов - живой человек, это дисциплинированный работяга, который живет одной борьбой, ничего другого ему даже не снится, в этом я уверен".
"Недостающие лицензии мы завоюем, я уверен - у нас на это будет два турнира после чемпионата Европы, один в Будапеште, второй в Софии. Рассчитываю, что мы с этим справимся уже в Венгрии", - сказал Когуашвили.
Весной российские борцы греко-римского стиля будут вести борьбу за три лицензии в весовых категориях до 77, 87 и 130 кг.