Когуашвили: российские борцы греко-римского стиля обязаны завоевать еще три путевки на ОИ

Право на участие в Играх обеспечивают спортсмены, занявшие первые шесть мест на чемпионате мира в каждом олимпийском весе. На турнире в Нур-Султане путевки для сборной России завоевали серебряный призер в весе до 67 кг Артем Сурков, чемпион мира в весе до 97 кг Муса Евлоев и Сергей Емелин, вышедший в финал весовой категории до 60 кг, который пройдет на "Барыс-Арене" 17 сентября. В этот день Емелин станет единственным россиянином, который поборется за медали чемпионата мира.

НУР-СУЛТАН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские борцы греко-римского стиля не будут довольствоваться тремя путевками на Олимпиаду в Токио, завоеванными на чемпионате мира в Нур-Султане, весной будущего года команда обязана получить три недостающие лицензии. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Гоги Когуашвили.

"Лицензии были для нас самым важным на этом турнире, но взяли мы их только три. Для кого-то и три - мечта, но нас после феерического прошлогоднего выступления на чемпионате мира в Будапеште такой результат не может удовлетворить. Пусть это и особенный чемпионат мира, лицензионный - тут другая мотивация, другая подготовка, другой накал, но для сборной России это не результат. Значит, надо смотреть вперед - мы обязаны добрать лицензии, но делать нам это уже весной", - рассказал Когуашвили.

Комментируя неудачное выступление лидера сборной, двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова, проигравшего в 1/8 финала весовой категории до 77 кг казахстанцу Асхату Дилмухамедову со счетом 0:3, Когуашвили отметил: "Думаю, что тем, кто начнет сомневаться в силах Власова, стоит пересмотреть его схватку с казахстанцем. Власов был готов как никогда, он есть и будет, и он еще себя покажет. Но Власов - живой человек, это дисциплинированный работяга, который живет одной борьбой, ничего другого ему даже не снится, в этом я уверен".

"Недостающие лицензии мы завоюем, я уверен - у нас на это будет два турнира после чемпионата Европы, один в Будапеште, второй в Софии. Рассчитываю, что мы с этим справимся уже в Венгрии", - сказал Когуашвили.

Весной российские борцы греко-римского стиля будут вести борьбу за три лицензии в весовых категориях до 77, 87 и 130 кг.