Групповой этап футбольной Лиги чемпионов начнется во вторник восемью матчами

ТАСС, 17 сентября. Восемь матчей откроют во вторник программу первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Первым из двух российских футбольных клубов в борьбу за трофей вступит петербургский "Зенит".

Подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с французским "Лионом", начало - 19:55 мск. В это же время на поле в Милане выйдут местный "Интер" и чешская "Славия". Еще шесть матчей возьмут старт в 22:00 мск. Между собой сыграют итальянский "Наполи" и английский "Ливерпуль", немецкая "Боруссия" (Дортмунд) и испанская "Барселона", австрийский "Зальцбург" и бельгийский "Генк", португальская "Бенфика" и немецкий "Лейпциг", а также английский "Челси" и испанская "Валенсия".

В среду программа первого тура продолжится оставшимися восемью встречами, которые тоже будут разделены на два временных слота - 19:55 мск и 22:00 мск. В первый из них попали бельгийский "Брюгге" и турецкий "Галатасарай", а также греческий "Олимпиакос" и английский "Тоттенхэм". Во втором временном слоте внимание российских болельщиков будет приковано к матчу в Леверкузене (Германия), где местный "Байер" примет московский "Локомотив".

Самыми статусными по вывеске встречами второго дня станут противостояние испанского "Атлетико" и итальянского "Ювентуса" - соперников столичной команды по группе D, а также игра между французским "Пари Сен-Жермен" и испанским "Реалом". Кроме этого, пройдут матчи "Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия) и "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Аталанта" (Италия).

Стартовавший в конце июня розыгрыш Лиги чемпионов стал дебютным сразу для семи клубов, среди которых значится и бронзовый призер чемпионата России прошлого сезона "Краснодар". Ему, как и армянскому "Арарату", латвийской "Риге", грузинскому "Сабуртало", косовскому "Фероникели", а также польскому "Пясту", не удалось попасть в основную сетку главного еврокубкового турнира. Единственным дебютантом, который выступит в групповом этапе, станет итальянская "Аталанта".

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2020 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе. Для арены, построенной в 2002 году, решающий матч главного клубного турнира Европы станет вторым в истории. В 2005 году на этом стадионе "Ливерпуль" обыграл итальянский "Милан" в серии пенальти, уступая после первого тайма со счетом 0:3.

Роналду идет к очередному рекорду

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может выйти на первое место по количеству сыгранных матчей в групповых турнирах Лиги чемпионов, если доберется со своей командой до полуфинала, приняв участие в каждой из встреч. На данный момент у него в активе 83 игры, по этому показателю 34-летний форвард уступает только испанскому голкиперу Икеру Касильясу (94 матча). Сам вратарь продолжает восстановление от перенесенного в мае инфаркта, после медицинского обследования, которое состоится в декабре, станет понятно, сможет ли он возобновить карьеру.

В новом розыгрыше турнира может быть обновлен еще один рекорд. Полузащитник испанской "Барселоны" Ансу Фати, которому сейчас 16 лет, способен стать самым юным автором гола в истории Лиги чемпионов. На данный момент достижение принадлежит Питеру Офори-Куайе, забившему мяч в возрасте 17 лет и 195 дней.

В этом сезоне Фати уже обновил два рекорда. Забив в ворота "Осасуны" в матче чемпионата Испании (2:2), он стал самым юным автором гола в истории каталонского клуба. Во встрече с "Валенсией" (5:2) полузащитник побил возрастной рекорд испанского первенства, сумев забить мяч и отметиться голевой передачей в одной встрече. Чтобы установить новое достижение в рамках Лиги чемпионов, Фати необходимо отличиться до мая 2020 года.

Лидером по количеству очков в основной сетке Лиги чемпионов является "Реал" - первая же победа в сезоне-2019/20 позволит мадридцам добраться до отметки в 300 очков. Также клубу из столицы Испании принадлежит рекорд по числу выходов из группы (23). Еще одним достижением "Реала" является общее число голов в играх группового турнира (333).

Есть сразу несколько индивидуальных рекордов, обновление которых маловероятно. Вряд ли кто-то сумеет превзойти достижение бывшего нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано, который в 2014 году, выступая за "Шахтер", в одном матче группового этапа забил пять мячей в ворота белорусского БАТЭ. Также не стоит ждать, что кому-то удастся обойти Роналду по числу голов в отдельно взятом розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов (11 мячей). С большой долей вероятности устоит и рекорд бывшего нападающего итальянской "Ромы" Франческо Тотти - капитан римлян стал самым возрастным автором гола, поразив ворота московского ЦСКА (38 лет и 59 дней).

Борьба России и Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Позиции России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), от которой зависит количество клубов от страны в международных турнирах, неуклонно ослабляется. Шестая строчка, где сейчас располагается Россия, дает право заявлять по три команды в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Седьмая же позиция, на которой находится Португалия, позволяет делегировать в турниры два и три клуба соответственно.

Неудачи российских команд в борьбе за место в групповой стадии еврокубков (вылет тульского "Арсенала" и "Спартака", - прим. ТАСС) привели к тому, что страна осталась в меньшинстве. В основной сетке Лиги чемпионов ее будут представлять "Зенит" и "Локомотив", в Лиге Европы - "Краснодар" и ЦСКА. При этом Португалии удалось сохранить пять команд, четыре из которых сыграют во втором по значимости еврокубке, а "Бенфика" стала соперником петербургского клуба по группе G Лиги чемпионов.

В июле преимущество России над Португалией составляло 1,867 балла. К концу августа, когда "Спартак" уступил португальской "Браге" в раунде плей-офф Лиги Европы, оно сократилось до 0,667 балла. При неудачном выступлении на групповом этапе страна рискует опуститься на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА уже ко второму туру, матчи которого пройдут в начале октября.

Если такой сценарий воплотится в жизнь, то в сезоне-2021/22 Россию в Лиге чемпионов будут представлять два клуба. В Лиге Европы же выступят три команды.