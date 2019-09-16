Чемпионат мира по тяжелой атлетике стартует в Таиланде

ТАСС, 17 сентября. Мировое первенство по тяжелой атлетике стартует во вторник в Паттайе (Таиланд). Сборная России из-за санкций, наложенных в августе Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на нескольких ведущих штангистов страны, будет представлена на главном старте года не в полном составе.

Мировое первенство пройдет с 17 по 27 сентября. В стартовый день состоится торжественная церемония открытия, а уже 18 сентября будут разыграны первые награды у мужчин (до 56 кг) и женщин (до 45 кг). Всего в Таиланде определятся обладатели 20 комплектов медалей.

В состав сборной России на чемпионат мира вошли 16 спортсменов. В мужском турнире выступят Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев, Артур Бабаян (оба - до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (оба - до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг). Женская команда в Паттайе будет представлена семью спортсменками. На турнире выступят Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Анастасия Анзорова (до 71 кг), Мария Вострикова (до 76 кг), Екатерина Катина (до 81 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг).

"На этом турнире перспектив на завоевание высоких мест у нашей мужской команды нет, - признался ТАСС главный тренер сборной России Олег Писаревский. - Очень нелегкое время мы переживаем. Случилось так, что незадолго до чемпионата мира были выбиты наши лидеры - Руслан Албегов, Давид Беджанян, Егор Климонов и Олег Чен. После этого мужская команда оказалась обескровленной".

IWF в августе временно отстранила 13 российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской лаборатории. В их числе оказались Албегов, Беджанян, Чен, Климонов, Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко и Тима Туриева.

"Наша команда сейчас находится под самым пристальным вниманием антидопинговых служб. Иногда по три раза в неделю к нам приезжают допинг-офицеры, но никаких нарушений не выявляют", - подчеркнул главный тренер.

Каширина едет в Таиланд защищать титул

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в ноябре 2018 года в Ашхабаде, сборная России завоевала две золотые награды. Отличились Артем Окулов, пропустивший текущий сезон по состоянию здоровья, и Каширина.

"Никаких громких задач Татьяна [Каширина] перед собой не ставит. Выйдет, а там посмотрим. Помост всех рассудит. Загадывать тяжело, соперничество с китаянками будет очень серьезное", - сказал личный тренер спортсменки Владимир Краснов.

28-летняя Каширина, выиграв в прошлом году чемпионат мира, не гарантировала себе участие на Олимпиаде в Токио. "Сейчас действует новая система отбора. Для попадания в Токио нужно выступить на шести турнирах, мировое первенство в Таиланде станет пятым стартом для нас. Потом необходимо еще раз выйти на помост, возможно, это будет ближайший чемпионат Европы в Москве", - сказал Краснов.

Каширина является пятикратной чемпионкой мира и восьмикратной победительницей континентальных первенств. На Олимпиаде 2012 года она стала серебряным призером. В текущем году спортсменка победила на чемпионате Европы в Батуми (Грузия).