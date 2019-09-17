Турнир по фигурному катанию памяти олимпийского призера Тена пройдет в октябре в Алма-Ате

ТАСС, 17 сентября. Турнир памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена, который стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, пройдет в октябре в Алма-Ате. Об этом сообщается на официальной странице спортсмена в Instagram.

Серебряный (2013) и бронзовый (2015) призер чемпионатов мира погиб в Алма-Ате в возрасте 25 лет от ножевого ранения 19 июля 2018 года. Спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля, в возникшей потасовке злоумышленники ударили фигуриста ножом. Тен скончался в больнице от потери крови.

"Bпeрвые в Казахстане пройдут международные соревнования по фигурному катанию под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), - говорится в сообщении. - Турнир посвящен памяти Дениса Тена. Проведение турнира станет большим толчком для развития и популяризации фигурного катания в Казахстане. С 10 по 13 октября зрители смогут насладиться и впитать дух настоящих соревнований, турнир пройдет в родном городе Дениса Тена, Алма-Ате, на базе спорткомплекса Halyk Arena".

Тен начал профессиональную карьеру в 2006 году, когда в 12-летнем возрасте выиграл чемпионат Казахстана среди взрослых спортсменов. Тен многократно побеждал на различных международных турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев, пять раз становился чемпионом Казахстана.