Егоров проиграл в 1/8 финала ЧМ по боксу в весовой категории до 52 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Василий Егоров проиграл французу Биллалю Беннама в поединке 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 52 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В 1/4 финала Беннама проведет бой с бронзовым призером Европейских игр в Минске англичанином Галалом Яфаем. Поединок пройдет в среду.

Егоров, которому в понедельник исполнилось 26 лет, является серебряным призером чемпионата мира 2015 года, также на его счету две золотые медали европейских первенств (2015, 2017). В 2017 году Егоров победил Яфая в финале чемпионата Европы в весовой категории до 49 кг.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.