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Летние олимпийские виды спорта

Хорошева и Григорян стали вторыми в миксте на ЧЕ по стрельбе из малокалиберного оружия

Победу одержали норвежцы Жанетт Хегг Дуэстад и Симон Клауссен

ТАСС, 17 сентября. Российские спортсмены Полина Хорошева и Кирилл Григорян заняли второе место в соревновании смешанных пар в стрельбе из малокалиберной винтовки на расстоянии 50 м из положения лежа на чемпионате Европы. Соревнования проходят в итальянской Болонье.

Победу в соревнованиях одержали норвежцы Жанетт Хегг Дуэстад и Симон Клауссен, третье место заняли британцы Сеонаид Макинтош и Кеннет Парр.

Хорошева и Григорян стали третьими в этом упражнении на Европейских играх в Минске летом 2019 года.

Соревнования завершатся 26 сентября.

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