Хорошева и Григорян стали вторыми в миксте на ЧЕ по стрельбе из малокалиберного оружия

ТАСС, 17 сентября. Российские спортсмены Полина Хорошева и Кирилл Григорян заняли второе место в соревновании смешанных пар в стрельбе из малокалиберной винтовки на расстоянии 50 м из положения лежа на чемпионате Европы. Соревнования проходят в итальянской Болонье.

Победу в соревнованиях одержали норвежцы Жанетт Хегг Дуэстад и Симон Клауссен, третье место заняли британцы Сеонаид Макинтош и Кеннет Парр.

Хорошева и Григорян стали третьими в этом упражнении на Европейских играх в Минске летом 2019 года.

Соревнования завершатся 26 сентября.