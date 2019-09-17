Тарпищев: "ВТБ Кубок Кремля" ведет переговоры об участии Шараповой, но ясности еще нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы "ВТБ Кубка Кремля" ведут переговоры об участии в турнире Марии Шараповой, но ясности пока нет. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее оргкомитет турнира объявил участников мужской части соревнований. В Москву приедут Даниил Медведев и Карен Хачанов. Также в соревнованиях примут участие россиянин Андрей Рублев и хорват Марин Чилич, который в 2014 году выиграл турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат США (US Open).

"По Шараповой на данный момент ясности нет. Но мы продолжаем вести с ней переговоры [об участии]", - заявил Тарпищев.

Турнир состоится в 30-й раз, в этом году матчи пройдут на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября.