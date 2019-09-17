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St. Petersburg Open

Теннисист Медведев сыграет с Донским в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

В матче первого круге Донской обыграл итальянца Маттео Виолу
Евгений Донской Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Донской
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской обыграл итальянца Маттео Виолу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием "хард".

29-летний россиянин победил 32-летнего итальянца со счетом 6:2, 6:1. Спортсмены встретились впервые. В 1/8 финала Донской, который получил wild card (специальное приглашение), сыграет с четвертой ракеткой мира и первым сеяным на турнире россиянином Даниилом Медведевым, который в сентябре вышел в финал турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата США.

Позднее во вторник в матче первого круга россиянин Андрей Рублев (5) встретится с белорусом Ильей Ивашко, который пробился в основную сетку через квалификацию. В других матчах первого круга Дамир Джумхур вышел во второй круг после отказа из-за травмы серба Янко Типсаревича при счете 7:5, 3:6, 3:1 в пользу боснийца. Испанец Роберто Карбальес Баэна переиграл словака Мартина Клижана (6:2, 7:5), белорус Егор Герасимов выиграл у чеха Лукаша Росола (7:5, 6:2).

Донской занимает 118-е место в рейтинге ATP, его высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (2013) и Открытого чемпионата США (2013).

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.

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