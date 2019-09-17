Гандбольный клуб "Спартак" уступил БГК имени Мешкова в первом туре SEHA-Газпром лиги

ТАСС, 17 сентября. Российский гандбольный клуб "Спартак" (Москва) на выезде уступил белорусскому БГК имени Мешкова со счетом 24:35 во втором туре SEHA-Газпром лиги. Матч прошел в Бресте.

В турнирной таблице группы B "Спартак" занимает пятое место из шести, проиграв в обоих проведенных матчах. В следующем туре команда примет венгерский "Веспрем", который лидирует в группе, набрав шесть очков. Встреча пройдет 24 сентября.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский "Вардар" и хорватский "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, "Спартак" стал первым представителем России в лиге.

Двенадцать команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф.