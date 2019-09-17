Теннисист Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев победил белоруса Илью Ивашко в поединке первого круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием "хард".

21-летний россиянин выиграл у 25-летнего белоруса со счетом 4:6, 6:0, 6:4. Спортсмены встречались впервые. В 1/8 финала пятый сеяный турнира встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом, который ранее во вторник в поединке первого круга победил израильтянина Дуди Селу со счетом 6:3, 6:0.

Рублев располагается на 38-й строчке рейтинга ATP, на его счету один титул на турнирах под эгидой организации. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017).

Ивашко занимает 135-ю строчку в рейтинге ATP, он выходил во второй круг турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (2019).

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.