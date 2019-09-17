Бабанин вышел в 1/4 финала ЧМ по боксу в весовой категории свыше 91 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин победил армянина Гургена Оганесяна в 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

30-летний Бабанин оказался сильнее со счетом 5:0. В 1/4 финала Бабанин встретится с англичанином Фрейзером Кларком, который победил француза азербайджанского происхождения Мурада Алиева (4:1). Четвертьфинальный поединок пройдет в среду.

Бабанин является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года и чемпионом России 2015 года.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.