Московское "Динамо" победило "Адмирал" в матче КХЛ и прервало серию поражений из трех игр

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома одержало волевую победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У "Динамо" шайбы забросили Вячеслав Кулемин (38-я минута), Микс Индрашис (48), Андрей Миронов (59) и Дмитрий Яшкин (59). В составе "Адмирала" отличились Константин Глазачев (3) и Денис Вихарев (35).

К 38-й минуте "Динамо" уступало с разницей в две шайбы. Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев набрал очки в девятом матче подряд (с учетом плей-офф прошлого сезона) - четыре шайбы плюс семь результативных передач. Нападающий "Динамо" Яшкин, пополнивший состав клуба летом и до этого выступавший в Национальной хоккейной лиге, забросил первую шайбу в официальных матчах за московский клуб.

В других матчах дня уфимский "Салават Юлаев" дома оказался сильнее пекинского клуба "Куньлунь" (3:2), автор первой шайбы хозяев финн Тему Хартикайнен провел свой 400-й матч в КХЛ и за клуб (327 в регулярном чемпионате и 73 в плей-офф). Нижегородское "Торпедо" дома переиграло нижнекамский "Нефтехимик" (3:0), нападающий гостей Александр Черников провел свой 650-й матч в КХЛ (588 в регулярном чемпионате и 62 в плей-офф), Андрей Рогачев провел свой 250-й матч в качестве главного арбитра. Петербургский СКА на выезде обыграл "Сочи" (1:0), нападающий Сергей Плотников отметил голевой передачей и набрал 300-е очко в матчах КХЛ (128 голов + 172 результативные передачи).

В турнирной таблице "Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, набрав девять очков после семи встреч. "Динамо" прервало трехматчевую серию поражений. "Адмирал" располагается на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе шесть очков после шести матчей.

В четверг московское "Динамо" примет СКА, в тот же день "Адмирал" на выезде сыграет с московским ЦСКА.