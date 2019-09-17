Московское "Динамо" победило "Адмирал" в матче КХЛ и прервало серию поражений из трех игр

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома одержало волевую победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У "Динамо" шайбы забросили Вячеслав Кулемин (38-я минута), Микс Индрашис (48), Андрей Миронов (59) и Дмитрий Яшкин (59). В составе "Адмирала" отличились Константин Глазачев (3) и Денис Вихарев (35).
К 38-й минуте "Динамо" уступало с разницей в две шайбы. Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев набрал очки в девятом матче подряд (с учетом плей-офф прошлого сезона) - четыре шайбы плюс семь результативных передач. Нападающий "Динамо" Яшкин, пополнивший состав клуба летом и до этого выступавший в Национальной хоккейной лиге, забросил первую шайбу в официальных матчах за московский клуб.
В других матчах дня уфимский "Салават Юлаев" дома оказался сильнее пекинского клуба "Куньлунь" (3:2), автор первой шайбы хозяев финн Тему Хартикайнен провел свой 400-й матч в КХЛ и за клуб (327 в регулярном чемпионате и 73 в плей-офф). Нижегородское "Торпедо" дома переиграло нижнекамский "Нефтехимик" (3:0), нападающий гостей Александр Черников провел свой 650-й матч в КХЛ (588 в регулярном чемпионате и 62 в плей-офф), Андрей Рогачев провел свой 250-й матч в качестве главного арбитра. Петербургский СКА на выезде обыграл "Сочи" (1:0), нападающий Сергей Плотников отметил голевой передачей и набрал 300-е очко в матчах КХЛ (128 голов + 172 результативные передачи).
В турнирной таблице "Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, набрав девять очков после семи встреч. "Динамо" прервало трехматчевую серию поражений. "Адмирал" располагается на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе шесть очков после шести матчей.
В четверг московское "Динамо" примет СКА, в тот же день "Адмирал" на выезде сыграет с московским ЦСКА.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|7
|4
|1
|0
|0
|1
|1
|20-11
|11
|2
|СКА
|7
|4
|1
|0
|0
|0
|2
|17-16
|10
|3
|Торпедо
|8
|3
|2
|0
|0
|0
|3
|22-19
|10
|4
|Витязь
|6
|3
|0
|2
|0
|0
|1
|18-10
|10
|5
|Динамо Мск
|7
|3
|1
|0
|1
|0
|2
|18-20
|9
|6
|Сочи
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|15-17
|7
|7
|Спартак
|8
|2
|0
|0
|0
|3
|3
|19-20
|7
|8
|Динамо Р
|6
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|12-20
|6
|9
|Йокерит
|6
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|21-20
|5
|10
|Северсталь
|7
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|16-22
|5
|11
|Динамо Мн
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|18-24
|4
|12
|Локомотив
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|14-17
|4
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|7
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|24-13
|14
|2
|Салават Юлаев
|6
|4
|0
|0
|1
|0
|1
|14-11
|9
|3
|Трактор
|8
|3
|1
|0
|0
|1
|3
|16-16
|9
|4
|Авангард
|7
|3
|1
|0
|0
|1
|2
|16-17
|9
|5
|Ак Барс
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|19-12
|8
|6
|Барыс
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|13-12
|8
|7
|Нефтехимик
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|18-16
|7
|8
|Сибирь
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|15-14
|7
|9
|Адмирал
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|12-14
|6
|10
|Куньлунь
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|12-14
|6
|11
|Металлург Мг
|7
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|10-18
|3
|12
|Амур
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|11-19
|2