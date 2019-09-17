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КХЛ

Московское "Динамо" победило "Адмирал" в матче КХЛ и прервало серию поражений из трех игр

Встреча завершилась со счетом 4:2, к 38-й минуте "Динамо" уступало с разницей в две шайбы
Хоккеисты "Динамо" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Динамо"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома одержало волевую победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У "Динамо" шайбы забросили Вячеслав Кулемин (38-я минута), Микс Индрашис (48), Андрей Миронов (59) и Дмитрий Яшкин (59). В составе "Адмирала" отличились Константин Глазачев (3) и Денис Вихарев (35).

К 38-й минуте "Динамо" уступало с разницей в две шайбы. Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев набрал очки в девятом матче подряд (с учетом плей-офф прошлого сезона) - четыре шайбы плюс семь результативных передач. Нападающий "Динамо" Яшкин, пополнивший состав клуба летом и до этого выступавший в Национальной хоккейной лиге, забросил первую шайбу в официальных матчах за московский клуб.

В других матчах дня уфимский "Салават Юлаев" дома оказался сильнее пекинского клуба "Куньлунь" (3:2), автор первой шайбы хозяев финн Тему Хартикайнен провел свой 400-й матч в КХЛ и за клуб (327 в регулярном чемпионате и 73 в плей-офф). Нижегородское "Торпедо" дома переиграло нижнекамский "Нефтехимик" (3:0), нападающий гостей Александр Черников провел свой 650-й матч в КХЛ (588 в регулярном чемпионате и 62 в плей-офф), Андрей Рогачев провел свой 250-й матч в качестве главного арбитра. Петербургский СКА на выезде обыграл "Сочи" (1:0), нападающий Сергей Плотников отметил голевой передачей и набрал 300-е очко в матчах КХЛ (128 голов + 172 результативные передачи).

В турнирной таблице "Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, набрав девять очков после семи встреч. "Динамо" прервало трехматчевую серию поражений. "Адмирал" располагается на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе шесть очков после шести матчей.

В четверг московское "Динамо" примет СКА, в тот же день "Адмирал" на выезде сыграет с московским ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА741001120-1111
2СКА741000217-1610
3Торпедо832000322-1910
4Витязь630200118-1010
5Динамо Мск731010218-209
6Сочи630010215-177
7Спартак820003319-207
8Динамо Р612000312-206
9Йокерит620001321-205
10Северсталь710101416-225
11Динамо Мн620000418-244
12Локомотив520000314-174
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист742100024-1314
2Салават Юлаев640010114-119
3Трактор831001316-169
4Авангард731001216-179
5Ак Барс540000119-128
6Барыс740000313-128
7Нефтехимик730001318-167
8Сибирь630010215-147
9Адмирал630000312-146
10Куньлунь720100412-146
11Металлург Мг710010510-183
12Амур700002511-192

 

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