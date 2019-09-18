Овечкин и Орлов сыграют в предсезонном матче НХЛ против "Сент-Луиса"

ТАСС, 18 сентября. Нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов дебютируют в предсезонном турнире Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче между "Вашингтоном" и "Сент-Луисом", который состоится в ночь на 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Для "Вашингтона" встреча станет второй на текущем предсезонном турнире. В стартовом матче команда победила в овертайме "Чикаго" со счетом 4:3. Россияне участие во встрече не принимали.

Сыграет в матче против "Сент-Луиса" и голкипер Илья Самсонов. Российский вратарь разделит время с чехом Витеком Ванечеком.

Матч начнется в 02:00 мск. Следующую встречу "Вашингтон" проведет в ночь на 22 сентября. Столичный клуб примет "Каролину".