Австрийский лыжник Дюрр пожизненно дисквалифицирован за допинг

ТАСС, 18 сентября. Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на сообщение немецкого журналиста ARD Хайо Зеппельта в Twitter.

По информации источника, адвокат 32-летнего Дюрра заявил, что лыжник не будет обжаловать решение о дисквалификации.

В январе нынешнего года Дюрр в фильме немецкого телеканала ARD рассказал, что регулярно применял допинг, а также использовал переливание крови. Отмечалось, что большая часть махинаций проводилась в Германии. После заявлений Дюрра прокуратура Мюнхена начала расследование по делу о допинге в лыжных гонках. Также он заявлял, что бывший тренер сборной Австрии по лыжным гонкам Геральд Хайгель лично предоставлял членам сборной эритропоэтин и знал об использовании кровяного допинга.

Дюрр был обвинен в применении допинга во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Спортсмен был отстранен от участия в Играх из-за обнаруженного в допинг-пробе эритропоэтина. Позднее австриец был дисквалифицирован на два года.

Дюрр занял третье место в общем зачете "Тур де Ски" в 2014 году. Принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат - 15-е место в скиатлоне в 2013 году.