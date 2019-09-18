Травма не позволит волейболисту Куркаеву продолжить выступление за сборную России на ЧЕ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Травма не позволит Ильясу Куркаеву продолжить выступление за сборную России на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Куркаев не смог доиграть матч группового этапа чемпионата Европы против финнов после неудачного приземления. Встреча, которая прошла в понедельник, завершилась победой россиян со счетом 3-0.

"По причине травмы он пропустит как минимум две недели, поэтому на чемпионате Европы он уже не сыграет", - сказал Яременко.

Собеседник агентства отметил, что теоретически тренерский штаб может произвести замену травмированного игрока, однако он выразил сомнение в необходимости такого шага. "У нас в резерве ограниченное число людей, поэтому потом нам может быть тяжело в Кубке мира", - отметил он.

Российская команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата Европы.