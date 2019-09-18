Тарпищев: состав участников "ВТБ Кубка Кремля" - 2019 будет сильнейшим за последние годы

В Москве выступят третья ракетка мира украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп (6-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации), чешка Петра Квитова (7), представительница Нидерландов Кики Бертенс (8), россиянки Екатерина Александрова (39), Дарья Касаткина (40), Анастасия Павлюченкова (41) и Вероника Кудерметова (46). Также в турнире может принять участие Мария Шарапова, с которой ведутся переговоры.

"Это один из сильнейших составов за последние годы - пять человек из двадцатки [рейтинга], четыре девушки из десятки, очень здорово, будет хороший женский теннис. К сожалению, у нас в основной сетке только четыре россиянки, но я думаю, что просто смена поколений дает о себе знать. Для болельщиков турнир будет очень интересный и содержательный, а зрители с удовольствием придут поболеть за выдающийся теннис", - сказал Тарпищев.

Он также отметил, что ждет от российских теннисисток успешных результатов. "Хотелось бы, чтобы Касаткина преодолела свои все волнения и с достоинством выступила на юбилейном турнире. Ждем результатов от Павлюченковой, которая оправилась от травм, считаю ее одной из самых талантливых теннисисток, которая на сегодняшний день не до конца раскрылась. Александрова на удивление демонстрирует очень быстрый теннис, совершенно не случайно, что она стала первой ракеткой России, надеемся на удачное выступление Кудерметовой, в последнее время демонстрирующей стабильную игру", - добавил Тарпищев.

Турнир состоится в 30-й раз, в этом году матчи пройдут на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября. В прошлом году победительницей турнира стала Касаткина.