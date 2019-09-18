Россиянка Полещук завоевала бронзу на ЧМ по борьбе в весовой категории до 50 кг

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Екатерина Полещук завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 50 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.

В поединке за третье место она оказалась сильнее китаянки Сунь Янань. Еще одну бронзовую медаль завоевала представительница Казахстана Валентина Исламова. Победительницей турнира стала спортсменка из Азербайджана Мария Стадник, которая в финальной схватке оказалась сильнее румынки Эмилии Алины Вуц.

25-летняя Полещук завоевала олимпийскую лицензию на Игры-2020, поскольку прошла в шестерку лучших на турнире. Россиянка является бронзовым призером чемпионата мира (2019), чемпионкой России (2019), бронзовым призером Гран-при имени Ивана Ярыгина (2018), бронзовым призером чемпионатов России (2016, 2017). 26-летняя Сунь Янань является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, чемпионкой мира (2013), серебряным (2012) и бронзовым призером (2018) чемпионатов мира.

Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября.