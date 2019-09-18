Россиянка Полещук после ЧМ по борьбе будет готовиться к Олимпиаде в весе до 50 кг

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Полещук, завоевавшая бронзовую медаль чемпионата мира в Нур-Султане и лицензию на Игры в Токио, к Олимпиаде будет готовиться в новой для себя весовой категории до 50 кг. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления.

В поединке за третье место Полещук оказалась сильнее китаянки Сунь Янань, при равном счете 9:9 победа была присуждена россиянке по качеству борьбы. Победительницей турнира стала спортсменка из Азербайджана Мария Стадник, которая в финальной схватке оказалась сильнее румынки Эмилии Алины Вуц.

"Я на чемпионате мира в первый раз борюсь в новой для меня весовой категории до 50 кг, и сразу такой приятный результат, - рассказала Полещук. - В конце поединка я чуть-чуть расслабилась и чуть не упустила победу, но рефери все равно поднял мою руку. Теперь, думаю, что останусь в этом весе и постараюсь попасть на Олимпиаду".

Спортсменка поблагодарила новых старших тренеров сборной болгар Симеона Штерева и Радослава Великова: "Я очень благодарна им, они много со мной занимаются. Сегодня перед схватками сказали мне - оставь в разминочной ту себя, что боится, ту, которая вчера проиграла Стадник. И у нее можно было выиграть, просто надо работать".

25-летняя Полещук родилась в Костромской области, в 2007 году она переехала в Краснодарский край, где начала тренироваться у Владимира Дынькова.