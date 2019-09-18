Россиянка Хорошавцева рада бронзе ЧМ по борьбе, но осознает, что была способна на большее

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Ольга Хорошавцева, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 55 кг, довольна своим результатом, однако уверена, что была способна на этом турнире и на большее. Об этом спортсменка рассказала журналистам после своего выступления на чемпионате, проходящем в Нур-Султане.

В поединке за третье место она оказалась сильнее представительницы Казахстана Марины Седневой - 13:0, поединок завершился эффектным пятибалльным броском россиянки.

"Конечно, мне золота хотелось, но чуть-чуть не хватило. Первую медаль чемпионата мира я посвящаю моей семье. Это для меня огромное счастье - я наконец завоевала медаль, я рада ей, но я знаю, что могла выиграть. Думаю, на следующем турнире я уже не допущу тех ошибок, что были здесь", - рассказала Хорошавцева.

"На чемпионате мира я не волновалась, не думала о прошлых поражениях. К поединку за бронзу настраивала себя, понимая - Седнева представляет страну-хозяйку чемпионата, суди могут "зажать", а значит надо выигрывать с преимуществом. В концовке получился бросок, который у меня в последний раз на открытом Кубке России получался", - отметила россиянка.

К Олимпиаде Хорошавцева планирует вернуться в свою весовую категорию до 57 кг. "Если даст бог и завоюем лицензию в 57 кг, буду работать к Играм в этом весе - я чемпионка России в этой весовой категории".

Турнир женщин завершится в Нур-Султане 20 сентября, чемпионат закончится 22 сентября.