Россиянки завоевали три медали в четвертый день чемпионата мира по борьбе

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Российские спортсменки принесли национальной команде три награды в четвертый день чемпионата мира по борьбе. Соревнования проходят в Нур-Султане.

В среду прошли финалы в четырех весовых категориях. Наталья Воробьева завоевала золотую медаль в весе до 72 кг, Екатерина Полещук стала бронзовым призером в весе до 50 кг, Ольга Хорошавцева заняла третье место в весе до 55 кг. В весовой категории до 53 кг россиянка Стальвира Оршуш завершила борьбу на стадии 1/8 финала.