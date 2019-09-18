Россиянки завоевали три медали в четвертый день чемпионата мира по борьбе

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Российские спортсменки принесли национальной команде три награды в четвертый день чемпионата мира по борьбе. Соревнования проходят в Нур-Султане.
В среду прошли финалы в четырех весовых категориях. Наталья Воробьева завоевала золотую медаль в весе до 72 кг, Екатерина Полещук стала бронзовым призером в весе до 50 кг, Ольга Хорошавцева заняла третье место в весе до 55 кг. В весовой категории до 53 кг россиянка Стальвира Оршуш завершила борьбу на стадии 1/8 финала.
Полещук принесла российской команде путевку на Игры в Токио 2020 года.
В четверг пройдут финалы в весовых категориях до 57, 59, 65 и 76 кг.
В общем медальном зачете (греко-римская и женская борьба) россияне продолжают занимать первое место, имея в активе три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. На втором месте располагается команда Японии (2-2-2), на третьем - сборная Грузии (2-0-1).
Соревнования в женской борьбе завершатся 20 сентября, с 21 по 22 сентября пройдут финалы в вольной борьбе.