Сборная России будет идти первой на параде участников всех дальнейших фестивалей ТАФИСА

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российская команда получила право нести свой флаг первой на параде участников всех последующих всемирных фестивалях боевых искусств ТАФИСА. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции по итогам фестиваля председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

"Президент Международной ассоциации спорта для всех ТАФИСА Чу Хо Чан сказал, что на протяжении всей истории фестиваля, во время его открытия первой командой, которая будет идти на параде участников, станет команда Российской Федерации. Это знак благодарности за то, что Ульяновская область и Российская Федерация показали такой высокий уровень проведения фестиваля", - сказал он.

Смекалин добавил, что таким образом Ульяновская область и Россия навсегда вошли в историю фестиваля. "Наш флаг будет всегда идти впереди как знак того, что это успех первого фестиваля боевых искусств", - уточнил он.

Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА проходил в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта.