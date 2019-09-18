Спекулянты продают билеты в сектор "Локомотива" на матч ЛЧ с "Байером" втрое дороже

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 18 сентября. /ТАСС/. Спекулянты продают билеты в сектор с болельщиками "Локомотива" на матч Лиги чемпионов с немецким "Байером" в три раза дороже их номинальной стоимости. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов "Байер" - "Локомотив" начнется в 22:00 мск.

За два часа до начала игры спекулянты продавали билеты в сектор, где будут находиться болельщики российского клуба, за €50. Их номинальная стоимость - €15.

Вместимость "Бай-Арены" в Леверкузене - около 30 тыс. человек. Ранее в пресс-службе немецкого клуба ТАСС сообщили, что игру посетит около 27 тыс. человек, "Локомотив" запросил на игру 600 билетов.