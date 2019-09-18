ЦСКА стартует в розыгрыше Лиги Европы матчем против "Лудогорца" в Болгарии

РАЗГРАД /Болгария/, 19 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в четверг на выезде проведет первый матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца". Встреча пройдет на "Лудогорец-Арене", начало - 22:00 мск.

Домашний стадион болгарского клуба вмещает около 10 тыс. зрителей. Москвичи могут рассчитывать на мощную поддержку своих болельщиков. Директор по связям с общественностью и информационной политике армейского клуба Сергей Аксенов заявил ТАСС, что ЦСКА продал около 700 билетов на предстоящий матч.

Команды ни разу не встречались между собой на турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом болгарские и российские клубы только один раз играли между собой. ЦСКА на групповой стадии Кубка УЕФА сезона-2005/06 победил "Левски" со счетом 2:1.

К предстоящему матчу коллектив Виктора Гончаренко подходит с серьезными кадровыми проблемами. В игре девятого тура чемпионата России против "Тамбова" (2:0) повреждение получил защитник Седрик Гогуа. Заменивший ивуарийца Звонимир Шарлия тоже травмировался, решение о его участии будет принято в день матча. В текущем сезоне из строя у ЦСКА выбыли защитники Виктор Васин и Кирилл Набабкин, полузащитники Дмитрий Ефремов и Арнор Сигурдссон.

У "Лудогорца" ситуация более благоприятная, команда лидирует в национальном чемпионате, набрав 21 очко в девяти матчах. Клуб уже успел уволить главного тренера Стойчо Стоева за неудачное начало сезона, исполняющим обязанности наставника стал Станислав Генчев. На данный момент "Лудогорец" не имеет в составе травмированных футболистов. Исключением является вратарь Владислав Стоянов, который восстанавливается после повреждения еще с прошлого сезона.

"У футболистов "Лудогорца" менталитет победителей"

Гончаренко на предматчевой пресс-конференции заявил, что его футболисты находятся в хорошей форме. "Надеемся, мы преодолеем полосу травм. Наш график уплотняется, раньше игры были раз в неделю, теперь их прибавилось, нужно больше людей", - сказал специалист.

Также главный тренер ЦСКА отметил глубину состава соперника. "Лудогорец" имеет минимум по два исполнителя на каждую позицию. Сравнивать сложно, потому что многие команды могут играть закрыто, но наш соперник любит контролировать мяч. У футболистов "Лудогорца" менталитет победителей, это не тот случай, когда они будут глубоко обороняться в надежде на свой шанс, завтра ждем игру со встречными атаками", - добавил Гончаренко.

Полузащитник армейцев Ильзат Ахметов отметил, что его команда настроена только на победу в предстоящей игре. "Ни о какой расслабленности речи нет, Виктор Михайлович [Гончаренко] этого не допустит. Помню, что "Лудогорец" достойно играл против "Реала", сейчас сами хотим писать новую историю и будем делать все для победы. Мотивация одна - выходить и выигрывать в каждом матче, мы молодые футболисты, хотим расти, прогрессировать и выступать на самом высоком уровне", - заявил Ахметов.

В группе H, где находятся ЦСКА и "Лудогорец", также играют испанский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош". Они тоже проведут очную встречу в четверг. Начнется она в 22:00 мск.