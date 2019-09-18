"Краснодар" проведет первый матч на групповом этапе Лиги Европы против "Базеля"

БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 19 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата России по футболу сезона-2018/19 "Краснодар" в четверг на выезде проведет встречу первого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Футболисты выйдут на поле стадиона "Санкт-Якоб Парк" в 19:55 мск.

Встреча станет для команд первой в очном противостоянии на турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "Санкт-Якоб Парк" вмещает 38 512 зрителей. Как сообщила ТАСС пресс-служба "Краснодара", на матче ожидается около 200 болельщиков команды.

С российскими клубами "Базель" встречался 11 раз. Чаще всего жеребьевка сводила швейцарскую команду с московским "Спартаком" - шесть раз (три победы, одна ничья, два поражения). Кроме того, нынешний капитан "Базеля" защитник Марек Сухи ранее выступал за "Спартак". "Краснодар" ни разу не встречался со швейцарскими командами.

Подопечные Сергея Матвеева одержали уверенную победу в матче девятого тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" (4:2) и подходят к игре с "Базелем" в хорошем настроении. В строй вернулся нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, получивший повреждение в ответной встрече квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (1:2). В матче против "Базеля" может дебютировать бывший полузащитник московского "Локомотива" Мануэль Фернандеш, который присоединился к "Краснодару" 2 сентября в качестве свободного агента. Вероятность выхода португальца на поле велика, так как у краснодарского клуба травмированы ключевые игроки полузащиты - Юрий Газинский, Реми Кабелла и Виктор Классон.

"Базель" лидирует в турнирной таблице чемпионата Швейцарии после шести туров, имея в активе 15 очков. В матче против "Краснодара" не сыграют травмированные нападающие Рикки ван Волфсвинкел и Кемаль Адеми. Оба являются ключевыми игроками "Базеля", а потеря последнего может негативно сказаться на игре швейцарцев. Футболист успел принять участие в четырех матчах национального чемпионата и забил пять мячей.

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На предматчевой пресс-конференции Матвеев отметил, что его подопечным не требуется лишняя мотивация. "Лига Европы - важный турнир, все это понимают. Настраивать специально никого не надо, ждем открытый и красивый футбол", - сказал главный тренер.

Также специалист выделил сильную сторону соперника. Он отметил умение "Базеля" быстро переходить в атаку, что является залогом результативного футбола команды.

Защитник "Краснодара" Урош Спайич нашел еще одну сильную сторону игры швейцарского клуба. "Сила "Базеля" видится в открытом атакующем футболе. Их действия похожи на наши. Мы очень мотивированы и хотим показать лучшую игру, это важно для нас и наших болельщиков", - сказал Спайич.

"Краснодар" и "Базель" выступают в группе C. В квартете также представлены испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор", которые сыграют между собой в четверг. Матч начнется в 19:55 мск.