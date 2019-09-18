{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС наложил на "Тамбов" запрет на регистрацию новых игроков

Решение было принято на заседании палаты по разрешению споров

ТАСС, 19 сентября. Российский футбольный союз (РФС) запретил "Тамбову" регистрировать новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данное решение было принято на заседании палаты по разрешению споров РФС на основании удовлетворения заявления игрока клуба Вагиза Галиулина о взыскании задолженности по премиальным выплатам в полном объеме. В этом сезоне Галиулин на правах аренды выступает за нижнекамский "Нефтехимик", который играет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Ограничение может быть снято в случае погашения "Тамбовом" задолженности перед футболистом.

Также запрет на регистрацию новичков наложен на саранскую "Мордовию", выступающую в ФНЛ, за задолженность по трудовому договору перед бывшими игроками клуба Максимом Астафьевым, Ренатом Сабитовым и Александром Кренделевым.

После девяти туров Российской премьер-лиги "Тамбов" занимает последнее, 16-е место в таблице.

Теги
Российский футбол
Лига чемпионов
Билялетдинов: "Локомотив" сделал выводы из ошибок выступления в ЛЧ в прошлом сезоне
В среду "Локомотив" обыграл "Байер" со счетом 2:1
Читать полностью