РФС наложил на "Тамбов" запрет на регистрацию новых игроков

ТАСС, 19 сентября. Российский футбольный союз (РФС) запретил "Тамбову" регистрировать новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данное решение было принято на заседании палаты по разрешению споров РФС на основании удовлетворения заявления игрока клуба Вагиза Галиулина о взыскании задолженности по премиальным выплатам в полном объеме. В этом сезоне Галиулин на правах аренды выступает за нижнекамский "Нефтехимик", который играет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Ограничение может быть снято в случае погашения "Тамбовом" задолженности перед футболистом.

Также запрет на регистрацию новичков наложен на саранскую "Мордовию", выступающую в ФНЛ, за задолженность по трудовому договору перед бывшими игроками клуба Максимом Астафьевым, Ренатом Сабитовым и Александром Кренделевым.

После девяти туров Российской премьер-лиги "Тамбов" занимает последнее, 16-е место в таблице.