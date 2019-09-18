Кикнадзе: футболисты "Локомотива" в игре с "Байером" доказали, что сложности их не пугают

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки российского футбольного клуба "Локомотив" в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов против немецкого "Байера" доказали, что сложные ситуации их не пугают. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

"Локомотив" в среду в Леверкузене обыграл местный "Байер" со счетом 2:1. Голами в составе российской команды отметились Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. "Нет никаких эмоций, мне кажется, нам удалось победить за счет характера. Футболисты в очередной раз показали, что сложности их не пугают, это свидетельство высокого уровня команды", - сказал Кикназде.

Гендиректор "Локомотива" также отметил, что игроки не задумывались о плохой статистике встреч против клубов из Германии (одна победа и семь поражений). "Команда была готова. Ребята говорили, что прошлогодний опыт многое им дал. Они доказали свое желание побеждать", - добавил функционер.

Руководство "Локомотива" беспокоили кадровые проблемы команды перед стартом группового турнира Лиги чемпионов. К восстанавливающимся от травм защитнику Соломону Кверквелии и нападающему Джефферсону Фарфану добавились полузащитники Антон и Алексей Миранчуки. Братья поочередно получили повреждения в последних двух турах чемпионата России.

"Больше всего волновали травмы двух ведущих игроков. Были опасения и по поводу Бенедикта Хёведеса, но он вышел и сыграл, большой молодец. Никаких упреков не будет, ребята бились. Это самое важное, что нам нужно в Лиге чемпионов и в каждом матче", - отметил Кикнадзе.

В другой встрече группы D испанский "Атлетико" дома сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" (2:2). После первого тура "Локомотив" является лидером квартета. Во втором туре железнодорожники 1 октября примут "Атлетико", "Ювентус" дома сыграет с "Байером".