ФИФА ожидает, что женщины будут допущены на следующий домашний матч сборной Ирана

ТАСС, 19 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что женщины в Иране должны быть допущены на стадионы в качестве зрителей. Комментарий Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.

Ранее Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана и государственных чиновников предоставить гарантии того, что женщинам разрешат посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.

"Я надеюсь, что иранская федерация и иранские власти откликнулись на наши неоднократные призывы урегулировать эту неприемлемую ситуацию. Я связывался с ними несколько раз в недавнем прошлом, сейчас у нас в Иране находится делегация членов ФИФА, и я с нетерпением жду от них хороших новостей. Наша позиция ясна и тверда, женщины должны быть допущены на футбольные стадионы в Иране. Мы понимаем, что есть шаги и процессы, которые необходимо предпринять, прежде чем это будет сделано надлежащим и безопасным образом, но сейчас настал момент изменить ситуацию, и ФИФА ожидает позитивных изменений начиная со следующего домашнего матча Ирана в октябре", - сказал Инфантино.

Сборная Ирана проведет домашний матч против команды Камбоджи 10 октября в рамках азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В сентябре жительница Ирана совершила акт суицида после того, как ее не пустили на стадион и судили за появление на публике без хиджаба. Женщинам в Иране запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.