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ЧМ-2022 по футболу

ФИФА ожидает, что женщины будут допущены на следующий домашний матч сборной Ирана

Ранее Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщинам разрешат посещать матчи сборной в квалификации к ЧМ-2022

ТАСС, 19 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что женщины в Иране должны быть допущены на стадионы в качестве зрителей. Комментарий Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.

Ранее Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана и государственных чиновников предоставить гарантии того, что женщинам разрешат посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.

"Я надеюсь, что иранская федерация и иранские власти откликнулись на наши неоднократные призывы урегулировать эту неприемлемую ситуацию. Я связывался с ними несколько раз в недавнем прошлом, сейчас у нас в Иране находится делегация членов ФИФА, и я с нетерпением жду от них хороших новостей. Наша позиция ясна и тверда, женщины должны быть допущены на футбольные стадионы в Иране. Мы понимаем, что есть шаги и процессы, которые необходимо предпринять, прежде чем это будет сделано надлежащим и безопасным образом, но сейчас настал момент изменить ситуацию, и ФИФА ожидает позитивных изменений начиная со следующего домашнего матча Ирана в октябре", - сказал Инфантино.

Сборная Ирана проведет домашний матч против команды Камбоджи 10 октября в рамках азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В сентябре жительница Ирана совершила акт суицида после того, как ее не пустили на стадион и судили за появление на публике без хиджаба. Женщинам в Иране запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.

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