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Олимпиада-2020 в Токио

Поздняков: приглашение на ОИ означает, что страница сложных отношений с МОК перевернута

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) является реальным знаком того, что сложная страница взаимоотношений МОК с Олимпийским комитетом России (ОКР) является перевернутой. Такое мнение по итогам заседания исполкома рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Исполком ОКР на своем заседании принял приглашение МОК об участие в Олимпиаде-2020.

"Мы оцениваем приглашение МОК как реальный знак, что сложная страница наших взаимоотношений была перевернута", - сказал Поздняков.

Глава ОКР напомнил, что крайний срок заявки на участие в Играх истекает 6 июля. "Уверен, что многие наши спортсмены, включая наших легкоатлеток, войдут в систему аккредитации до этого момента", - отметил он.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Олимпиада-2020 в Токио
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