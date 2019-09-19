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Северный Кавказ

Россия готовит подать заявку на проведение чемпионата Европы по маунтинбайку 2023 года

Принять соревнования может один из курортов Северного Кавказа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Один из курортов Северного Кавказа может подать заявку на проведение чемпионата Европы по маунтинбайку 2023 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор "Курортов Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

"Обратили внимание на опыт других горнолыжных курортов, где в летнее время пользуются популярностью велосипеды. Мы уже провели российские соревнования. Готовится заявка на проведение соревнований международного уровня на наших площадках. Мы стремимся провести чемпионат Европы и этапы Кубка мира в 2023 году", - сообщил Тимижев.

"Важно, чтобы лучшие в мире спортсмены с этого времени сказали нам мнение о трассах, что нужно переделать, над чем поработать. В следующем году есть идея провести международные соревнования. С площадкой мы определимся позже и дальше организуем работу по популяризации этих площадок", - добавил он.

Чемпионат Европы по маунтинбайку проходит ежегодно. В 2012 году Москва принимала континентальное первенство в дисциплине кросс-кантри.

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