Поздняков с оптимизмом смотрит на перспективу восстановления членства ВФЛА в IAAF

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) с оптимизмом смотрит на перспективу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации легкой атлетики (IAAF). Об этом президент ОКР Станислав Поздняков заявил в четверг журналистам.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Это не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе с разрешения IAAF. Ранее сообщалось, что на Олимпиаде 2020 года в Токио в составе России смогут выступить только допущенные IAAF легкоатлеты.
"Мы с оптимизмом смотрим на перспективу восстановления ВФЛА. С осторожным, но выраженным оптимизмом", - подчеркнул Поздняков.
Вопрос восстановления членства ВФЛА будет рассмотрен на выборном конгрессе IAAF, который пройдет 25-26 сентября в Дохе. Совет IAAF, в частности, 23 сентября заслушает доклад рабочей группы по восстановлению ВФЛА. "Все те вопросы, которые были заданы рабочей группой в июне, были учтены в нашей совместной работе с ВФЛА - по большинству вопросов мы получили заключение, что наши ответы принимаются как позитивные. Скорость перепроверки проб Московской лаборатории не зависит от нашей стороны, но мы выполнили все условия", - отметил Поздняков.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.