Поздняков с оптимизмом смотрит на перспективу восстановления членства ВФЛА в IAAF

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) с оптимизмом смотрит на перспективу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации легкой атлетики (IAAF). Об этом президент ОКР Станислав Поздняков заявил в четверг журналистам.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Это не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе с разрешения IAAF. Ранее сообщалось, что на Олимпиаде 2020 года в Токио в составе России смогут выступить только допущенные IAAF легкоатлеты.