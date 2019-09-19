Чемпионка мира Селезнева не смогла выйти в финал личного многоборья в Баку

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Дебютантка сборной России Екатерина Селезнева, выигравшая во вторник на чемпионате мира в Баку золотую медаль в упражнениях с обручем, завершила свое выступление в личном многоборье, а также в упражнениях с булавами. Сестры Дина и Арина Аверины опередили свою соотечественницу в квалификации в этих видах, после чего та лишилась возможности выхода в финалы.

Согласно регламенту турнира, в финалы многоборья и упражнений с отдельными снарядами могут попасть максимум две представительницы от одной страны.

В четверг позднее чемпионка мира 2019 года в упражнениях с обручем Селезнева выступит в финале упражнений с лентой.

24-летняя Селезнева за неделю до старта заменила в составе сборной России неоднократную чемпионку мира Александру Солдатову, принявшую решение отказаться от участия в главном старте сезона. Вероятней всего, причиной отказа стали проблемы со здоровьем во время финального этапа Кубка вызова в Португалии, который проходил в начале сентября.