Исполком РФС предложил увеличить список арбитров РПЛ молодыми судьями

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) предложил увеличить список арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ), добавив в него молодых судей. Об этом журналистам рассказал президент РПЛ, вице-президент РФС Сергей Прядкин.

Заседание исполкома РФС состоялось в четверг в Доме футбола.

"Да, обсуждали судейство. Утвердили списки Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги, предложили расширить список в РПЛ, добавить молодежь. Егорова не обсуждали, были замечания, еще раз высказали свое мнение", - сказал Прядкин.

В августе руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сказал, что предоставит к заседанию исполкома РФС список молодых судей, которые смогут создать конкуренцию опытным арбитрам, чтобы те не совершали результативных ошибок. На общем собрании клубов РПЛ 3 сентября многие высказали недоверие Егорову.