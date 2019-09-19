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St. Petersburg Open

Сафина: Медведев успел восстановиться после США к турниру St. Petersburg Open

Россиянин в матче второго круга сыграет с соотечественником Евгением Донским
Динара Сафина Алексей Крутов/ТАСС
Описание
Динара Сафина
© Алексей Крутов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев получил достаточно времени для восстановления после Открытого чемпионата США и не должен испытывать проблем с физическим состоянием на турнире St. Petersburg Open. Такое мнение ТАСС высказала бывшая теннисистка Динара Сафина.

Первый номер посева Медведев начнет турнир в Санкт-Петербурге со второго круга в четверг, его соперником станет россиянин Евгений Донской.

"После Америки Даня уже отдохнул, прилетел в Петербург и тренируется тут. Первый матч у него только в четверг. Времени для восстановления у него было более чем достаточно - 10-12 дней. Проблем в этом плане у него не должно быть", - сказала Сафина.

St. Petersburg Open проводится на кортах с покрытием "хард" с 1995 года. С 2015 года турнир относится к серии ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $1,18 млн.

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