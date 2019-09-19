Тедеев: старт ЧМ показал, что сборная России по вольной борьбе находится в отличной форме

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /ТАСС/. Первый день выступления сборной России по вольной борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане показал, что команда находится в отличной форме и готова покорять вершины. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Дзамболат Тедеев.

В четверг в полуфинал чемпионата мира пробились россияне Заур Угуев и Гаджимурад Рашидов, обеспечив команде две лицензии на Игры 2020 года в весовых категориях до 57 и до 65 кг соответственно.

"По первому дню соревнований могу сказать - команда находится в отличной физической форме и готова покорять спортивные вершины. Крайне важно было начать именно с побед - на носу Олимпийские игры в Токио. Думаю, что завтра в первых двух финалах у наших ребят все шансы завоевать золото", - сообщил Тедеев.

Первые финалы чемпионата мира по вольной борьбе пройдут 20 сентября, турнир завершится 22 сентября.