Большинство участников Кубка Кремля по пятиборью выступят на ОИ-2020

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Большая часть участников международного турнира по современному пятиборью Кубок Кремля выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в четверг сообщил президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Вячеслав Аминов.

"Это крупный коммерческий турнир с огромным призовым фондом - такого раньше не было, - сказал Аминов. - Мы подняли на высшую ступень рейтинг участников, мы посчитали - 90% тех, кого вы увидите на Кубке Кремля, будут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио".

"В Москву приедут спортсмены топового уровня, на мой взгляд, будут интересные соревнования, - добавил Аминов. - Могу сказать, что большое количество стран и федераций, как обычно, вступили в конфликт, потому что количество участников мы не можем расширять, и соответственно у нас определенное количество стран. Они очень конкурировали за право выступить, поэтому мы исходили из объективных соображений, самое главное - рейтинг наших спортсменов".

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов отметил, что в турнире примут участие спортсмены из 11 стран мира.

Кубок Кремля по современному пятиборью проходит в формате смешанной эстафеты. Турнир пройдет 22 сентября.