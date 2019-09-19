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Мировой футбол

Убит бывший футболист "Антверпена" Келвин Мейнард

Защитник был застрелен в Амстердаме в своем автомобиле

ТАСС, 19 сентября. Бывший защитник бельгийского футбольного клуба "Антверпен" Келвин Мейнард застрелен двумя неизвестными в Амстердаме. Об этом в четверг сообщило агентство AP.

Убийство произошло вечером 18 сентября. 32-летний Мейнард находился в своем автомобиле, когда к нему подъехали двое неизвестных на мотоцикле и открыли огонь. Бывший футболист пытался уехать от нападавших, но в результате машина врезалась в здание пожарной службы. Мейнард скончался от полученных травм.

Мейнард выступал за "Антверпен" с 2013 по 2014 год. Также он играл за голландские команды "Воллендам", "Эммен", "Спакенбург", "Квик Бойз", "Алфенс Бойз", португальский "Ольяненси", венгерский "Кечкемет" и английский "Бёртон".

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