РФС планирует увеличить доход от реализации прав на показ РПЛ на 18% с 2022 года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует подписать контракт с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об увеличении дохода на 18% от реализации телеправ на просмотры матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) с 2022 года. Об этом на пресс-конференции рассказал президент РФС Александр Дюков.

В четверг в Доме футбола в Москве состоялось заседание исполкома РФС.

"Мы обсуждаем с УЕФА изменения в подходе, который позволил бы РФС фиксировать свой доход. С 2022 года у УЕФА начинается новый шестилетний цикл. Речь идет о новом контракте и об увеличении дохода на 18% от реализации телеправ на просмотры матчей РПЛ", - сказал Дюков.