В 2020 году на Северном Кавказе могут пройти соревнования мировых звезд велоспорта

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Открытые соревнования для профессиональных велосипедистов со всего мира могут пройти на одном из курортов Северного Кавказа в 2020 году, сообщил в четверг генеральный директор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев на пресс-конференции в ТАСС.

Первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов написал на своей странице в Instagram 4 сентября о том, что четырехкратный чемпион мира по маунтинбайку Лоик Бруни и двукратный чемпион Европы по скоростному спуску Флоран Пайе посетят "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне, чтобы протестировать велотрассы курортов.

"Вчера на встрече с первым заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа Одесом Байсултановым была обсуждена идея, которая была поддержана и французскими спортсменами (Пайе и Бруни, которые посетят курорты Северного Кавказа в конце сентября - прим. ТАСС), и министерством [Минкавказом], о том, чтобы в следующем году провести такого международного уровня соревнования <…> с достойным призовым фондом, пригласить туда лучших в мире велосипедистов, которые могут опробовать наши трассы", - сказал он.

По словам Тимижева, проведение этого мероприятия даст возможность лучшим в мире спортсменам опробовать трассы Северо-Кавказских курортов, высказать свое мнение о них и, возможно, указать на недоработки.

"Думаю, что на Кавказе прекрасные горы со множеством возможных трасс для маунтинбайка, поэтому нам с Лоиком не терпится туда попасть и опробовать эти трассы вживую. Я думаю, что при должном уровне организации Кавказ мог бы быть местом проведения международных соревнований", - заявил на пресс-конференции в ТАСС Пайе.

О курортах

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 24 км горнолыжных трасс, четыре подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 9100 человек в час, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс. В зимнем сезоне 2018-2019 годов в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - это новые трассы и две секции канатной дороги "Северное сияние".

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около километра для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и другие виды активного отдыха.

К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км, семь из которых появятся к 2022 году. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.