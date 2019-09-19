Ярыгина: россиянки показали на ЧМ по борьбе шикарный результат, они поверили в себя

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Женская сборная России по борьбе показала на чемпионате мира в Нур-Султане шикарный результат, о котором когда-то приходилось только мечтать. Таким мнением с ТАСС поделилась вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) и вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина.

Женская сборная России завоевала на чемпионате мира две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Чемпионками мира стали Наталья Воробьева (72 кг) и Инна Тражукова (65 кг).

"Честно скажу - не ожидала такого результата, но мечтала, - рассказала Ярыгина. - Эмоции захлестывали, и чем больше девочки завоевывали медалей, тем больше нам хотелось еще. Это шикарный результат, думаю, теперь они наконец почувствуют себя чемпионками, и поймут - им все по силам".

Тренерский штаб сборной сменился в марте нынешнего года, перед чемпионатом Европы в Румынии, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Магомед Алиомаров, также в команду были приглашены два болгарских специалиста - Симеон Штерев и Радослав Великов. Ярыгина отметила перемены в спортсменках, произошедшие со сменой тренерского состава команды: "Перемены в сборной привели к переменам и в девочках, они даже внешне стали другие - живые, задорные. Все это хорошо на них подействовало, надеюсь, они сохранят этот спортивный азарт до Олимпиады в Токио".