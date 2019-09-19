МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подписал партнерское соглашение с "Почтой России" до 31 декабря 2020 года. Контракт был подписан на заседании попечительского совета РФС в четверг.

"Мы будем популяризировать массовый футбол, материально участвовать в деятельности попечительского совета РФС, также у нас будут совместные акции с РФС. Мы также теперь являемся информационным партнером", - прокомментировал в беседе с журналистами генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что в соглашении прописана возможность продления контракта. "У нас будут спонсорские и партнерские соглашения - для развития детско-юношеского футбола и популяризации футбола. Соглашение подписано до 31 декабря 2020 года, есть возможность продления контракта на два года", - отметил Дюков.