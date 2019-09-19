Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнении с булавами

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

21-летняя россиянка набрала 23,800 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (23,300). Бронзу завоевала украинка Влада Никольченко (22,350). Сестра Дины Авериной Арина заняла четвертое место, набрав 22,050 балла.

Россиянки выиграли все дисциплины на текущем чемпионате мира, ранее Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с мячом, Екатерина Селезнева - с обручем, также россиянки победили в командном первенстве.

Всего в активе Дины Авериной теперь 11 золотых, а также две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Кроме того, она шесть раз побеждала на чемпионатах Европы, трижды становилась серебряным призером турнира.

Чемпионат мира завершится 22 сентября.