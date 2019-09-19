Россиянки завоевали две медали в пятый день чемпионата мира по борьбе

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /ТАСС/. Российские спортсменки принесли национальной команде две награды в пятый день чемпионата мира по борьбе. Соревнования проходят в Нур-Султане.

В четверг прошли финалы в четырех весовых категориях. Золотую медаль завоевала Инна Тражукова в весовой категории до 65 кг. Серебро российской команде принесла Любовь Овчарова в весовой категории до 59 кг.

В пятницу состоятся финалы в вольной борьбе у мужчин в весовых категориях до 57, 62, 65 и 68 кг.

В общем медальном зачете (греко-римская и женская борьба) россияне продолжают занимать первое место, имея в активе четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. На втором месте располагается команда Японии (3-3-2), на третьем - сборная Грузии (2-0-1).

Чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане завершится 22 сентября.