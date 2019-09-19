Теннисист Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Евгения Донского в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием "хард".

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Спортсмены встречались во второй раз, ранее победу также одержал Медведев. В поединке 1/4 финала Медведев сыграет с победителем матча между пятым сеяным россиянином Андреем Рублевым и Ричардасом Беранкисом из Литвы.

Медведев пять раз побеждал на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он выиграл турнир в Болгарии и "Мастерс" в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.